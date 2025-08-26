Мирра Андреева: «Обещаю, что к 2026-му уже научусь водить машину»
Мирра Андреева рассказала, как учится водить машину.
«Я пока учусь. У меня не очень много времени на практику. Но не переживайте. Обещаю, что к 2026-му уже научусь водить машину.
Когда в следующий раз приеду в Индиан-Уэллс, буду сама сидеть за рулем. Обещаю», – сказала Андреева в интервью на корте после победы над Алисией Паркс в первом круге US Open (6:0, 6:1).
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
