Мирра Андреева: «Обещаю, что к 2026-му уже научусь водить машину»

Мирра Андреева рассказала, как учится водить машину.

«Я пока учусь. У меня не очень много времени на практику. Но не переживайте. Обещаю, что к 2026-му уже научусь водить машину.

Когда в следующий раз приеду в Индиан-Уэллс, буду сама сидеть за рулем. Обещаю», – сказала Андреева в интервью на корте после победы над Алисией Паркс в первом круге US Open (6:0, 6:1).