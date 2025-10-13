8

Чемпионская гонка ATP. Медведев вошел в топ-15, Джокович – в топ-3﻿

Даниил Медведев поднялся на 15-ю позицию в чемпионской гонке ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 13 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 11040
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 8500
3 (4) Новак Джокович (Сербия) 4580
4 (3) Александр Зверев (Германия) 4280
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 3835
6 (6) Бен Шелтон (США) 3720
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
8 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3435
9 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2905
11 (11) Каспер Рууд (Норвегия) 2495
12 (14) Хольгер Руне (Дания) 2490
13 (12) Андрей Рублев (Россия) 2420
14 (13) Александр Бублик (Казахстан) 2380
15 (20) Даниил Медведев (Россия) 2360
17 (15) Карен Хачанов (Россия) 2220
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
