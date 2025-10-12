Хачанов о борьбе за попадание на итоговый: «Слежу за гонкой, но все зависит от игры»

Карен Хачанов высказался о борьбе за попадание на итоговый турнир ATP в Турине.

Сейчас он идет 15-м в чемпионской гонке.

– У тебя после US Open не очень удачно пошли результаты в одиночке, но зато с Андреем Рублевым вы здорово играли в паре. В Пекине вы дошли до финала, в Шанхае выиграли матч, однако потом вдруг снялись. Что там произошло? Как сейчас здоровье?

– Если честно, в Пекине из-за того, что в одиночке не пошло, у нас было время до Шанхая – неделя для того, чтобы просто тренироваться каждый день. Мы хотели играть, так что почему нет? И сражались с ним на полную. К сожалению, уступили в финале, хотя очень близкий был матч. В какой-то степени это была и дополнительная тренировка и именно ощущения эмоций на корте. Адреналин же все равно присутствует, можно сказать. Хоть матч и в паре, но это все равно настоящий матч, а не просто тренировка.

Ну а в Шанхае мы начали опять же с той же пары, а потом из-за того, что вдвоем неудачно сыграли в одиночке, уже ни ему, ни мне, к сожалению, не было смысла оставаться там только ради пары. Тем более когда ты знаешь, что у тебя впереди турниры. У него – UTS, у меня по плану был турнир в Алматы, потом – Вена, Париж. То есть когда мы ставим все это на весы, то оставаться в Шанхае ради пары уже не было смысла. Вот и все.

– В теории у тебя еще остаются шансы попасть на итоговый. Держишь ли ты это в голове? Или ты это отмел и уже не следишь за этим?

– Да нет. Конечно, слежу. Но тут вопрос всегда реально в игре. Больше всего – в ней. Если есть игра, есть уровень, то ты можешь рассчитывать на какие-то дальние стадии. Цели стоят, они остаются. Я это говорил. Я и в рейтинге вернулся в десятку и хотел закончить год в десятке плюс попробовать попасть на итоговый «Мастерс». Конечно, в голове это есть. А дальше уже вопрос – насколько сильно ты себя этим загружаешь. Одно дело – цель, и ты к ней стараешься идти. А другое дело, когда ты с ума сходишь и не находишь себе места, потому что очень хочешь этого достичь.

Так что надо как-то этот баланс искать между тем, чтобы ставить цель, однако при этом на себя не оказывать дополнительное давление. Да, сейчас не очень удачные были последние турниры, но, опять же, теннис настолько уникален, что у тебя есть возможность каждую неделю это все поменять. Ты понимаешь, в каком находишься состоянии, что тебе не хватает, из-за чего были какие-то такие близкие матчи, но получались поражения. Может, ты устал в общем – и морально, и физически, потому что ты много играл аж с грунта прямо вообще без перерыва до конца лета. То есть это ты тоже должен учитывать, что какой-то маленький спад все равно будет в один момент.

– Все спортсмены – максималисты. Даниил Медведев после обидного поражения в Шанхае на эмоциях заявил, что если будет запасным на Итоговом, то вообще туда не поедет. Если вдруг тебе не удастся попасть в восьмерку, а ты окажешься девятым или 10-м, для тебя это будет критично?

– Посмотрим. Давайте сначала я там окажусь, а потом уже будем решать. Как говорится, не дели шкуру, – цитирует Хачанова «Чемпионат».