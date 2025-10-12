  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о борьбе за попадание на итоговый: «Слежу за гонкой, но все зависит от игры»
2

Хачанов о борьбе за попадание на итоговый: «Слежу за гонкой, но все зависит от игры»

Карен Хачанов высказался о борьбе за попадание на итоговый турнир ATP в Турине.

Сейчас он идет 15-м в чемпионской гонке.

– У тебя после US Open не очень удачно пошли результаты в одиночке, но зато с Андреем Рублевым вы здорово играли в паре. В Пекине вы дошли до финала, в Шанхае выиграли матч, однако потом вдруг снялись. Что там произошло? Как сейчас здоровье?

– Если честно, в Пекине из-за того, что в одиночке не пошло, у нас было время до Шанхая – неделя для того, чтобы просто тренироваться каждый день. Мы хотели играть, так что почему нет? И сражались с ним на полную. К сожалению, уступили в финале, хотя очень близкий был матч. В какой-то степени это была и дополнительная тренировка и именно ощущения эмоций на корте. Адреналин же все равно присутствует, можно сказать. Хоть матч и в паре, но это все равно настоящий матч, а не просто тренировка.

Ну а в Шанхае мы начали опять же с той же пары, а потом из-за того, что вдвоем неудачно сыграли в одиночке, уже ни ему, ни мне, к сожалению, не было смысла оставаться там только ради пары. Тем более когда ты знаешь, что у тебя впереди турниры. У него – UTS, у меня по плану был турнир в Алматы, потом – Вена, Париж. То есть когда мы ставим все это на весы, то оставаться в Шанхае ради пары уже не было смысла. Вот и все.

– В теории у тебя еще остаются шансы попасть на итоговый. Держишь ли ты это в голове? Или ты это отмел и уже не следишь за этим?

– Да нет. Конечно, слежу. Но тут вопрос всегда реально в игре. Больше всего – в ней. Если есть игра, есть уровень, то ты можешь рассчитывать на какие-то дальние стадии. Цели стоят, они остаются. Я это говорил. Я и в рейтинге вернулся в десятку и хотел закончить год в десятке плюс попробовать попасть на итоговый «Мастерс». Конечно, в голове это есть. А дальше уже вопрос – насколько сильно ты себя этим загружаешь. Одно дело – цель, и ты к ней стараешься идти. А другое дело, когда ты с ума сходишь и не находишь себе места, потому что очень хочешь этого достичь.

Так что надо как-то этот баланс искать между тем, чтобы ставить цель, однако при этом на себя не оказывать дополнительное давление. Да, сейчас не очень удачные были последние турниры, но, опять же, теннис настолько уникален, что у тебя есть возможность каждую неделю это все поменять. Ты понимаешь, в каком находишься состоянии, что тебе не хватает, из-за чего были какие-то такие близкие матчи, но получались поражения. Может, ты устал в общем – и морально, и физически, потому что ты много играл аж с грунта прямо вообще без перерыва до конца лета. То есть это ты тоже должен учитывать, что какой-то маленький спад все равно будет в один момент.

– Все спортсмены – максималисты. Даниил Медведев после обидного поражения в Шанхае на эмоциях заявил, что если будет запасным на Итоговом, то вообще туда не поедет. Если вдруг тебе не удастся попасть в восьмерку, а ты окажешься девятым или 10-м, для тебя это будет критично?

– Посмотрим. Давайте сначала я там окажусь, а потом уже будем решать. Как говорится, не дели шкуру, – цитирует Хачанова «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoATP Finals
logoКарен Хачанов
logoAlmaty Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хачанов о том, что титул в Шанхае разыграли низкорейтинговые теннисисты: «Нельзя их обесценивать. Они на 100% это заслужили»
11сегодня, 14:44
Главные новости
Нинбо (WTA). 1-й круг. Шнайдер сыграет с Сиюй Ван, Бенчич – с Линетт, Кенин – с Кесслер
32 минуты назад
Осака (WTA). 1-й круг. Осака сыграет с Сонобэ, Носкова – с Болтер, Саккари встретится с Крюгер, Данилович – с Хибино
42 минуты назад
Алматы (ATP). 1-й круг. Диалло поборется с Омархановым, Муте – с Томичем, Нарди – с Марожаном
50 минут назад
Пегула после финала в Ухане: «В этом году азиатское турне получилось куда успешнее, чем в прошлом»
1сегодня, 19:50
Гауфф о победе в Ухане: «Тренер не хотел, чтобы я сюда ехала, но я доказала, что он ошибался»
сегодня, 18:59
Медведев прибыл в Алматы
13сегодня, 18:29Фото
Вашеро о прорыве в Шанхае: «Звучит почти нереально, но я еще летом думал об этом турнире. Понимал, что это будет мой главный шанс до конца года»
1сегодня, 17:36
Вашеро о победе в Шанхае: «Когда я прилетел сюда, даже не был уверен, что сыграю. Решил рискнуть и попал в сетку буквально за день до начала турнира»
3сегодня, 16:41
Гилберт о победе Вашеро в Шанхае: «Физическая форма стала ключом к успеху»
11сегодня, 15:31
Хачанов о том, что титул в Шанхае разыграли низкорейтинговые теннисисты: «Нельзя их обесценивать. Они на 100% это заслужили»
11сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото