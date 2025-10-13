Рейтинг WTA. Александрова дебютировала в топ-10, Пегула обошла Мирру Андрееву, Рахимова выпала из топ-100
31-летняя Екатерина Александрова дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.
Финалистка тысячника в Ухане Джессика Пегула вернулась в топ-5.
Положение на 13 октября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10400
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8768
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7873
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5924
|5 (6)
|Джессика Пегула (США)
|5183
|6 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4643
|7 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4449
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4331
|9 (9)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4113
|10 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3158
|11 (10)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3028
|15 (14)
|Эмма Наварро (США)
|2515
|18 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2159
|19 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2056
|20 (22)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2023
|22 (19)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|2051
|31 (29)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1511
|37 (34)
|Анна Калинская (Россия)
|1417
|39 (57)
|Лаура Зигемунд (Германия)
|1328
|45 (62)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1246
|50 (52)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|53 (51)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1131
|56 (40)
|Магда Линетт (Польша)
|1089
|62 (37)
|Ван Синьюй (Китай)
|1056
|71 (86)
|Солана Сьерра (Аргентина)
|957
|73 (72)
|Анна Блинкова (Россия)
|919
|75 (73)
|Полина Кудерметова (Россия)
|910
|80 (83)
|Анастасия Захарова (Россия)
|875
|102 (90)
|Камилла Рахимова (Россия)
|738
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
