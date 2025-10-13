  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг WTA. Александрова дебютировала в топ-10, Пегула обошла Мирру Андрееву, Рахимова выпала из топ-100
2

Рейтинг WTA. Александрова дебютировала в топ-10, Пегула обошла Мирру Андрееву, Рахимова выпала из топ-100

31-летняя Екатерина Александрова дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.

Финалистка тысячника в Ухане Джессика Пегула вернулась в топ-5.

PIF WTA Rankings

Положение на 13 октября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10400
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8768
3 (3) Коко Гауфф (США) 7873
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5924
5 (6) Джессика Пегула (США) 5183
6 (5) Мирра Андреева (Россия) 4643
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4449
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4331
9 (9) Елена Рыбакина (Казахстан) 4113
10 (11) Екатерина Александрова (Россия) 3158
11 (10) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3028
15 (14) Эмма Наварро (США) 2515
18 (20) Людмила Самсонова (Россия) 2159
19 (18) Диана Шнайдер (Россия) 2056
20 (22) Каролина Мухова (Чехия) 2023
22 (19) Дарья Касаткина (Австралия) 2051
31 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 1511
37 (34) Анна Калинская (Россия) 1417
39 (57) Лаура Зигемунд (Германия) 1328
45 (62) Катерина Синякова (Чехия) 1246
50 (52) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
53 (51) Анастасия Потапова (Россия) 1131
56 (40) Магда Линетт (Польша) 1089
62 (37) Ван Синьюй (Китай) 1056
71 (86) Солана Сьерра (Аргентина) 957
73 (72) Анна Блинкова (Россия) 919
75 (73) Полина Кудерметова (Россия) 910
80 (83) Анастасия Захарова (Россия) 875
102 (90) Камилла Рахимова (Россия) 738
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoМирра Андреева
logoАманда Анисимова
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoМэдисон Киз
logoЕлена Рыбакина
logoЕкатерина Александрова
logoЖасмин Паолини
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoЭмма Наварро
logoДарья Касаткина
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoКаролина Мухова
logoАнастасия Павлюченкова
logoКатерина Синякова
logoЛаура Зигемунд
logoАнастасия Потапова
logoМагда Линетт
logoВан Синьюй
logoАнна Блинкова
logoПолина Кудерметова
logoАнастасия Захарова
logoКамилла Рахимова
logoWTA
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионская гонка WTA. Паолини обошла Рыбакину, Александрова остается на десятой позиции
39 минут назад
Нинбо (WTA). Путинцева играет со Стародубцевой, Шнайдер встретится с Сиюй Ван, Бенчич вышла во 2-й круг, Кенин выбыла
844 минуты назадLive
Алматы (ATP). Диалло играет с Омархановым, Муте встретится с Томичем, Марожан вышел во 2-й круг
159 минут назадLive
Чемпионская гонка ATP. Медведев вошел в топ-15, Джокович – в топ-3﻿
8сегодня, 07:42
Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30
5сегодня, 06:40
Осака (WTA). Кырстя играет с Учиджимой, Носкова встретится с Болтер, Саккари – с Крюгер, Осака, Данилович вышли во 2-й круг
сегодня, 06:11Live
Хачанов о борьбе за попадание на итоговый: «Слежу за гонкой, но все зависит от игры»
8вчера, 20:23
Пегула после финала в Ухане: «В этом году азиатское турне получилось куда успешнее, чем в прошлом»
1вчера, 19:50
Гауфф о победе в Ухане: «Тренер не хотел, чтобы я сюда ехала, но я доказала, что он ошибался»
вчера, 18:59
Медведев прибыл в Алматы
22вчера, 18:29Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото