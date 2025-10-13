Швентек вышла на второе место в истории WTA по сумме призовых. Впереди только Серена
Ига Швентек вышла на второе место в истории по сумме призовых за карьеру.
После турнира в Ухане ее призовые составляют 42 945 490 долларов. Она обошла Винус Уильямс и стала второй.
Теперь 24-летнюю польку опережает только Серена Уильямс.
Топ-10 теннисисток по сумме призовых в истории WTA:
Серена Уильямс – $94 816 730;
Ига Швентек – $42 945 490;
Винус Уильямс – $42 867 364;
Арина Соболенко – $42 480 621;
Симона Халеп – $40 236 618;
Виктория Азаренко – $38 890 473;
Мария Шарапова – $38 777 962;
Петра Квитова – $37 653 615;
Каролин Возняцки – $36 479 231;
Анжелик Кербер – $32 545 460.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
