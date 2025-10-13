2

Швентек вышла на второе место в истории WTA по сумме призовых. Впереди только Серена

Ига Швентек вышла на второе место в истории по сумме призовых за карьеру.

После турнира в Ухане ее призовые составляют 42 945 490 долларов. Она обошла Винус Уильямс и стала второй.

Теперь 24-летнюю польку опережает только Серена Уильямс.

Топ-10 теннисисток по сумме призовых в истории WTA:

  1. Серена Уильямс – $94 816 730;

  2. Ига Швентек – $42 945 490;

  3. Винус Уильямс – $42 867 364;

  4. Арина Соболенко – $42 480 621;

  5. Симона Халеп – $40 236 618;

  6. Виктория Азаренко – $38 890 473;

  7. Мария Шарапова – $38 777 962;

  8. Петра Квитова – $37 653 615;

  9. Каролин Возняцки – $36 479 231;

  10. Анжелик Кербер – $32 545 460.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
