Чемпионская гонка WTA. Паолини обошла Рыбакину, Александрова остается на десятой позиции

Жасмин Паолини поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. 

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 13 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь)* 1000
2 (2) Ига Швентек (Польша)* 8368
3 (4) Коко Гауфф (США)* 6574
4 (3) Аманда Анисимова (США)* 5907
5 (5) Джессика Пегула (США) 5183
6 (6) Мэдисон Киз (США)* 4449
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4319
8 (9) Жасмин Паолини (Италия) 4131
9 (8) Елена Рыбакина (Казахстан) 3913
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3158
11 (11) Клара Таусон (Дания) 2770
12 (12) Элина Свитолина (Украина) 2606
13 (13) Эмма Наварро (США) 2515
14 (14) Белинда Бенчич (Швейцария) 2469
15 (15) Линда Носкова (Чехия) 2376
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2159
19 (19) Диана Шнайдер (Россия) 1921
