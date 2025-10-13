Чемпионская гонка WTA. Паолини обошла Рыбакину, Александрова остается на десятой позиции

Жасмин Паолини поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA.

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 13 октября 2025