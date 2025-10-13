Чемпионская гонка WTA. Паолини обошла Рыбакину, Александрова остается на десятой позиции
Жасмин Паолини поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA.
В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.
Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».
PIF Race to the WTA Finals
Положение на 13 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)*
|1000
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)*
|8368
|3 (4)
|Коко Гауфф (США)*
|6574
|4 (3)
|Аманда Анисимова (США)*
|5907
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5183
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)*
|4449
|7 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|8 (9)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4131
|9 (8)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3913
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3158
|11 (11)
|Клара Таусон (Дания)
|2770
|12 (12)
|Элина Свитолина (Украина)
|2606
|13 (13)
|Эмма Наварро (США)
|2515
|14 (14)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2469
|15 (15)
|Линда Носкова (Чехия)
|2376
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2159
|19 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1921
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости