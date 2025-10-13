Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30
Валентин Вашеро поднялся на 164 позиции в рейтинге ATP после победы в Шанхае.
Финалист Артур Риндеркнеш дебютировал в топ-30, полуфиналист Даниил Медведев вернулся в топ-15.
Положение на 13 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11340
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10000
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5930
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4645
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4580
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4100
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3935
|8 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3645
|9 (8)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3590
|10 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|3190
|14 (18)
|Даниил Медведев (Россия)
|2610
|15 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2560
|17 (19)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|2415
|18 (15)
|Томми Пол (США)
|2360
|19 (16)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|2265
|28 (54)
|Артур Риндеркнеш (Франция)
|1602
|40 (204)
|Валентин Вашеро (Монако)
|1283
|58 (70)
|Артур Казо (Франция)
|952
|105 (83)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|609
|132 (106)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|488
