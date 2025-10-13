  • Спортс
  Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30
Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30

Валентин Вашеро поднялся на 164 позиции в рейтинге ATP после победы в Шанхае.

Финалист Артур Риндеркнеш дебютировал в топ-30, полуфиналист Даниил Медведев вернулся в топ-15.

PIF ATP Rankings

Положение на 13 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11340
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10000
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4645
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4580
6 (6) Бен Шелтон (США) 4100
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3935
8 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 3645
9 (8) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3590
10 (10) Карен Хачанов (Россия) 3190
14 (18) Даниил Медведев (Россия) 2610
15 (14) Андрей Рублев (Россия) 2560
17 (19) Иржи Лехечка (Чехия) 2415
18 (15) Томми Пол (США) 2360
19 (16) Якуб Меньшик (Чехия) 2265
28 (54) Артур Риндеркнеш (Франция) 1602
40 (204) Валентин Вашеро (Монако) 1283
58 (70) Артур Казо (Франция) 952
105 (83) Давид Гоффен (Бельгия) 609
132 (106) Роман Сафиуллин (Россия) 488
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
