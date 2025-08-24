Евгений Кафельников: «Искренне рад за Шарапову. Очередной представитель России в Зале славы»

Евгений Кафельников высказался о включении Марии Шараповой в Зал теннисной славы.

Сегодня ночью в Зал славы вошли Шарапова и братья Брайаны .

«Со своей стороны могу сказать, что включение заслуженное. Я как член Международного зала теннисной славы голосовал за ее включение. Я искренне рад за нее. Очередной представитель России в Зале славы: теперь там я, Марат Сафин и Мария. Наше представительство расширяется, это не может не радовать», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Отметим, что прошлом Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой .

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс