Шарапова и братья Брайаны введены в Зал теннисной славы

Мария Шарапова официально вошла в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» стала третьим представителем России в Зале после Марата Сафина и Евгения Кафельникова .

Вместе с Шараповой в Зал славы также вошли 16-кратные чемпионы парных «Шлемов» Боб и Майк Брайаны .

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс

11 самых титулованных игроков в истории России. У Шараповой – большой отрыв