Шарапова и братья Брайаны введены в Зал теннисной славы
Мария Шарапова официально вошла в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» стала третьим представителем России в Зале после Марата Сафина и Евгения Кафельникова.
Вместе с Шараповой в Зал славы также вошли 16-кратные чемпионы парных «Шлемов» Боб и Майк Брайаны.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
