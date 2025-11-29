  • Спортс
  • Потапова о поисках тренера: «Почему-то попадалось много избалованных людей. Лучше быть одной, чем с кем попало»
Потапова о поисках тренера: «Почему-то попадалось много избалованных людей. Лучше быть одной, чем с кем попало»

Анастасия Потапова о поиске тренера: попадалось много избалованных людей.

51-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о трудностях с поиском тренера.

– Это продолжалось на протяжении всего года. Это было отвратительно. Я не могла найти тренера, который мог бы мне помочь. Почему-то попадалось много избалованных людей, которые действовали по принципу: контракт есть, а дальше будь как будет. Со старта US Open я играла одна, но сейчас я полностью обновила штаб, у меня будет новая команда.

Могу сказать только то, что по теннису тренер из Германии, но пока не могу назвать имя, потому что мы об этом договорились. На предсезонку он уже прилетит, там же будет фитнес-тренер. Это Себастьян [Пизано], который сотрудничает с Тэллоном [Грикспором]. Мы решили, что будем работать все вместе, а там посмотрим.

– А был ли момент, когда ты поняла, что в тренировочном процессе тебе комфортно одной?

– Лучше одной, чем с кем попало. Я это осознала на 100%. В какой-то степени одной мне действительно было удобнее и комфортнее.

У нас и так проблем много в туре, поэтому трудности в команде ни к чему. Поэтому если есть выбор – быть с тем, кто тебе не подходит, или быть одной – я, конечно, выберу второе и буду в спокойствии, без раздражающих факторов, – сказала Потапова в эфире «Больше!»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
