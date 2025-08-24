Шарапова – отцу на церемонии введения в Зал славы: «Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда»

Мария Шарапова обратилась к родителям на церемонии включения в Зал славы.

«Пап, мы и правда это сделали (Юрий плачет.) . Я занервничала, когда ты сказал, что сам выберешь себе костюм на сегодня, но получилось нормально, выглядишь хорошо, одобряю. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был убежден в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свои стандарты, но при этом ты никогда не забывал, что ты в первую очередь мой отец. Я безмерно за это благодарна.

Мам, я знаю, что ты никогда не могла смотреть мои матчи, потому что слишком нервничала. Но я надеюсь, что это ты смотришь. На мне сегодня жемчужный браслет Tiffany, который ты купила с нашего первого большого чека. Ты воплощение уроков, которым учишь меня каждый день: элегантности, доброты, безусловной любви. Люблю тебя от всего сердца, и мне очень повезло, что я могу назвать тебя своим лучшим другом», – сказала Шарапова на церемонии.

