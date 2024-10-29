В чем величие Марии Шараповой

Мария Шарапова следующим летом станет первой женщиной из России в Международном зале теннисной славы.

Ее кандидатуру одобрили больше трех четвертей инсайдеров индустрии, для которых в этом году изменили формат раздаточных материалов. К традиционным статистическим выкладкам добавили синопсисы карьер номинантов: около 100 слов про каждого кандидата (также Боб и Майк Брайаны, Дэниэл Нестор), но отдельные 269 – апология Шараповой за ее 15-месячную допинговую дисквалификацию, где два абзаца из решения CAS, сократившего бан, приведены полностью. В результате Шарапова станет также первым членом Зала славы, по ходу карьеры наказанным за употребление запрещенного вещества (но точно не первым употреблявшим – был как минимум Андре Агасси).

Многих смутила такая готовность тенниса проигнорировать проблематичность наследия Шараповой. Зал славы на это ответил , что у него «нет установленной политики в отношении употребления препаратов, повышающих производительность» и что утверждение кандидата на введение в Зал остается на усмотрение голосующих.

В чем разногласий не было – так это в том, что первыми 15 годами профессиональной карьеры Мария Шарапова место среди гигантов заслужила.

Заиграла рано и надолго, была большим профессионалом

Шарапова ворвалась в элиту очень рано: первый титул взяла в 16, первый «Шлем» – в 17 (на этом уровне побеждали только три теннисистки моложе). Много лет спустя, вспоминая легендарную победу на «Уимблдоне»-2004 , Мария сказала, что «теннис тогда был совсем другим».

Она же всегда была профессионалом и менялась вместе со спортом, потому что ранний прорыв конвертировала в длинную и стабильную карьеру: 36 титулов уровня тура, включая пять «Шлемов», четыре крупнейших «Премьера» и один итоговый турнир. 13 лет подряд Шарапова брала минимум один титул за сезон, десять сезонов закончила в топ-10, девять из них – в топ-5.

Шарапова всегда привлекала болельщиков, но среди коллег была не слишком популярна (однажды в 2010-е уже очень титулованную и еще не скомпрометированную мельдонием Марию теннисисты назвали самым переоцененным игроком WTA). При этом ей всегда отдавали должное за то, как она боролась и с достоинством принимала поражения.

Карьерный Большой шлем

Шарапова собрала самый престижный набор титулов в теннисе очень аккуратно: ее первые четыре шлемовых титула пришлись на разные турниры, и только потом она пошла по второму кругу. Она стала десятой (и на данный момент последней) женщиной в истории тенниса, выигравшей все «Шлемы» в одиночке.

Такое не удавалось, например, ни Винус Уильямс, ни Мартине Хингис, ни Монике Селеш, которую Шарапова называла кумиром детства. Карьеру Шарапова закончила с 5-5 в финалах «Шлемов» и 79% выигранных на них матчей.

Пять раз поднималась на вершину рейтинга

Впервые Шарапова возглавила рейтинг в 18 лет, став пятой самой молодой первой ракеткой мира в WTA (после Граф, Остин, Селеш и Хингис).

Всего она провела в этом статусе 21 неделю за пять заходов, последний из которых был после травмы плеча, от которой она так никогда и не оправилась .

Возвращение в топ после операции

Впервые проблемы с правым плечом у Марии возникли в начале 2008-го, когда она незадолго до 21-летия выиграла первый «Шлем» сезона, а вскоре после очередной раз поднялась на вершину рейтинга.

Пропустив в итоге почти год из-за операции на разорванной вращающей манжете, она вернулась с подачей, которая больше никогда не была прежней, а иногда – откровенно уязвимой. Теннисный репортер Стив Тиньор вспоминал, как весной-2011, почти через два года после возвращения, Шарапову в Индиан-Уэллс в ее крупнейшем полуфинале после операции разгромила тогдашняя первая ракетка мира Каролин Возняцки. Казалось, что лучшие дни Марии прочно позади. Меньше двух месяцев спустя Шарапова снова была в топ-10, а через год выиграла «Ролан Гаррос» и снова стала №1.

Покорила грунт в зрелости

Превращение Шараповой из самопровозглашенной коровы на льду в королеву грунта – ее, возможно, самое впечатляющее достижение.

Начав как специалистка по быстрым покрытиям, после операции на плече Шарапова 2.0 научилась лучше двигаться и терпеть и на медленном грунте нашла новое применение своей неизбывной воле к победе и чемпионскому умению вцепиться, затащить, отказаться проиграть.

Во второй половине карьеры (с возвращения после операции) Шарапова выиграла 16 титулов, из которых 10 были на грунте, включая два «Ролан Гаррос» и по три – престижных Штутгарта и Рима. В 2012-м все титулы Шараповой были грунтовыми, в 2014-м – три из четырех.

С годами положиться на нее на грунте стало куда обычнее, чем на траве, с которой началось ее восхождение в легенды.

Единственную Олимпиаду сыграла в Уимблдоне, несла флаг России и дошла до финала

За 19 лет карьеры Шарапова сыграла на Олимпиаде только однажды, но очень содержательно: в 2012-м стала первой знаменосицей олимпийской сборной России через два месяца после победы на «Ролан Гаррос» и возвращения на вершину рейтинга.

Из Лондона она уехала с серебром и словами, что олимпийскую неделю не забудет никогда.

Шарапова ❤️ Олимпиаду: несла флаг в Лондоне, огонь – в Сочи, не взяла золото, но гордо играла за Россию

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Kevork Djansezian, Warren Little, Matthew Stockman, Elsa, Matthias Hangst, Ian Walton, Alex Livesey