Швентек о том, почему не пьет алкоголь: «Мне не нравится вкус. Я и без этого могу веселиться»

Ига Швентек рассказала, что ей не нравится вкус алкогольных напитков.

– Вы упоминали, что главное – оставаться гидратированной, пить воду. А как у вас обстоят дела с алкоголем? Иногда позволяете себе бокал вина или никогда не пьете?

– На самом деле я думала, что с возрастом начну любить алкоголь, но мне не нравится вкус. Так что мне не нужно прилагать усилия, чтобы не пить. Но, конечно, на некоторых мероприятиях странно не пить, когда все вокруг это делают. С другой стороны, не стоит поддаваться давлению.

Я и без этого могу веселиться. И поскольку вкус алкоголя мне не нравится, я обычно выбираю безалкогольный мохито. Вот мой вариант, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
