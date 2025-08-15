Швентек о жаре в Цинциннати: «Нам надо к этому привыкать, потому что мир меняется и будет только хуже и хуже»
Ига Швентек прокомментировала жару в Цинциннати.
Полька третий год подряд вышла в полуфинал этого тысячника.
– Это третий полуфинал в Цинциннати для вас – возможно, самый жаркий из всех. Как вы поддерживаете водный баланс и продолжаете быть такой спокойной на корте?
– Никаких секретов нет, я просто пью. В смысле воду (смеется). И все.
Мне кажется, нам надо к этому привыкать, потому что мир меняется и будет только хуже и хуже, – сказала полька в интервью на корте подле победы над Анной Калинской.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
