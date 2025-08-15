4

136-я ракетка мира Атман в матче с Руне одержал вторую победу над топ-10 подряд

Теренс Атман обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне в Цинциннати.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.

Француз впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и одержал вторую победу над игроком топ-10 подряд – в предыдущем раунде он обыграл №4 Тэйлора Фрица.

Атман стал лишь четвертым квалифайером с 2005 года, которому удалось одержать несколько побед над игроками первой десятки на одном «Мастерсе». До него это делали Гильермо Каньяс (в Майами-2007), Ежи Янович (в Париже-2012) и Янник Ганфманн (в Риме-2023).

Также он стал вторым самым низкорейтинговым теннисистом, обыгравшим двух игроков топ-10 на одном турнире – после Борны Чорича в Цинциннати-2022.

Теперь в живом рейтинге француз занимает 69-ю строчку.

В полуфинале Атман поборется с Янником Синнером.

