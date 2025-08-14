0

136-я ракетка мира Атман обыграл №4 Фрица в Цинциннати

Теренс Атман обыграл №4 в мире Тэйлора Фрица в Цинциннати.

Матч закончился со счетом 3:6, 7:5, 6:3. 

Атман впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». В Цинциннати он выиграл уже семь матчей – четыре в основной сетке и три в квалификации. 

За счет этого Атман дебютирует в топ-100 – сейчас он занимает 136-ю строчку рейтинга. 

Дальше француз сыграет с Хольгером Руне

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoХольгер Руне
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoТеренс Атман
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и сыграет с Соболенко
12 минут назад
Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне
17 минут назад
Хачанов из-за травмы не доиграл матч со Зверевым в Цинциннати
122 минуты назад
Цинциннати (ATP). Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала
2630 минут назад
Кудерметова во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-20
31 минуту назад
Рублев 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и сыграет с Алькарасом
137 минут назад
Цинциннати (WTA). Александрова играет с Калинской, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
3042 минуты назадLive
Цинциннати (WTA). В. Кудерметова, Александрова, Калинская, Соболенко, Швентек, Гауфф, Паолини вышли в 4-й круг, Пегула выбыла
137сегодня, 00:00
Агент Осаки о ее проектах вне корта: «Возможно, кто-то скажет: «Вот если бы она этого не делала, она могла бы выиграть больше». А может, результат был бы противоположным?»
1вчера, 21:10
Винус посвятили вторую куклу Барби
1вчера, 19:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото