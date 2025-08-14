136-я ракетка мира Атман обыграл №4 Фрица в Цинциннати
Теренс Атман обыграл №4 в мире Тэйлора Фрица в Цинциннати.
Матч закончился со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
Атман впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». В Цинциннати он выиграл уже семь матчей – четыре в основной сетке и три в квалификации.
За счет этого Атман дебютирует в топ-100 – сейчас он занимает 136-ю строчку рейтинга.
Дальше француз сыграет с Хольгером Руне.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
