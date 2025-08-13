  • Спортс
Гауфф о том, почему не играет микст на US Open: «У меня уже были договоренности со спонсорами. И я очень конкурентная – если бы я проиграла, то была бы не очень рада»

Коко Гауфф объяснила, почему не сыграет в этом году в миксте на US Open.

Ранее организаторы изменили формат смешанного разряда, переместив соревнования на неделю перед стартом одиночной сетки и сократив их до двух дней. Также изменили формат проведения самих матчей и правила отбора команд для участия – теперь 8 из 16 пар попадают в сетку по смешанному одиночному рейтингу, остальным организаторы предоставляют wild card.

«Просто у меня неделя перед US Open уже была расписана спонсорскими обязательствами и всем остальным. И я очень конкурентная – если бы я проиграла, то была бы не очень рада. Так что я не хотела тратить на это моральные силы.

Помимо договоренностей со спонсорами, турнир в Цинциннати заканчивается в понедельник, а ты потенциально можешь начать играть микст на US Open уже во вторник. Так что с точки зрения расписания мне это тоже не подходит.

Но я думаю, что [микст] – это здорово, и это будут замечательные два дня. Я не исключаю возможности для участия в будущем.

Просто я планирую свои спонсорские недели буквально за год, иногда за полтора. И когда обо всем стало известно, у меня уже все было занято».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
