Пегула раскритиковала организаторов обновленного микста на US Open: «Вы говорили с игроками? Вы спрашивали их мнение о том, как сделать формат лучше?»

Джессика Пегула рассказала об ошибках в организации микста на US Open.

Американка сыграет в миксте в паре с Томми Полом . Ранее против нового формата выступила вторая ракетка мира в парном разряде Катерина Синякова .

«Для меня честь сыграть в миксте. Думаю, будет здорово, зрители будут счастливы. Но то, как это было организовано, мне не особо понравилось.

Хорошо, вы [организаторы US Open] самовольно поменяли формат и никому ничего не сказали. Просто это сделали. А что вы вообще знаете? Вы говорили с игроками? Вы спрашивали их мнение о том, как сделать формат лучше? Думаю, мы стараемся наладить с ними процесс коммуникации. Если бы была возможность обсудить все заранее, реакция была бы совсем другой, без этого хаоса.

Болельщики все равно будут в восторге. Но плохо, когда игроки говорят, что потеряли шанс сыграть или заработать. Для кого-то это был важный турнир с точки зрения дохода, а теперь они его лишились. Да, будет весело, но хотелось бы, чтобы с нами общались гораздо лучше».

Напомним, микст пройдет 19–20 августа. Восемь пар уже попали в сетку на основе одиночного рейтинга, шесть – по wild card. Две последние пары станут известны позже.