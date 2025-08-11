19

Хачанов о фаворите US Open: «Синнер. Шелтон и Руне – темные лошадки»

Карен Хачанов назвал фаворитов US Open.

– Кого считаешь фаворитом US Open в одиночке у мужчин?

– Показательным турниром в какой-то степени будет Цинциннати. Потому что и [Карлос] Алькарас, и [Янник] Синнер снялись с Торонто, у них была вот эта смена покрытия с финала «Уимблдона», как сейчас матчи тут пройдут – вот Алькарас в том году не очень сыграл ни в Цинциннати, ни на US Open. [Новак] Джокович вообще не играет даже в Цинциннати. Наверное, пока Синнер остается.

– А кто темная лошадка? (указывает на Хачанова).

– Ну, я не люблю называть себя в числе фаворитов (улыбается). Я могу так считать, могу так чувствовать, но говорить об этом не хочу

Опять же, [Бен] Шелтон тот же. Кто еще... Мне кажется, какой-нибудь Руне тоже может быть. С ним никогда не знаешь – он может выдать нереальный теннис и с ним много кому может быть тяжело.

– А женский теннис ты смотришь?

– Смотрю. Я только за Ариной [Соболенко] слежу (улыбается).

– Она однозначный фаворит?

– Я ей столько комплиментов наговорил, а она, видишь, в итоге микст [на US Open] со мной не захотела играть.

– То есть ты все-таки хотел микст сыграть?

– Я не против был играть, но все вопросы к Арине. Она тогда уже договорилась с Григором [Димитровым], а когда Григор травмировался, к сожалению, на «Уимблдоне», они снялись. И она что-то думала, думала и, видимо, я недостаточно комплиментов ей сказал.

– А кто темная лошадка у девчонок? Кроме Арины никого не смотрел больше?

– Нет, почему, смотрел. Ну вот [Аманда] Анисимова вышла, например, в финал «Уимблдона» – можно сказать, тоже достаточно неожиданно. Она, понятное дело, играет сейчас в очень хороший теннис. Она в десятке сейчас, по-моему, или близко к десятке.

В итоге [Ига] Швентек выиграла, хотя я не ожидал, например, что она выиграет именно «Уимблдон». Я бы не сказал, что это ее лучшее покрытие. Если не называть топовых теннисисток... Надо посмотреть. Я рейтинг наизусть не помню, кто стоит там 12-й, 14-й, чтобы сказать, что она темная лошадка. Я не буду называть Коко Гауфф темной лошадкой – она фаворитка, я бы сказал, тоже, определенного рода.

Если брать кого-то, кто чуть ниже стоит, но может потенциально выиграть – не знаю, не скажу. Сложный вопрос, я буду думать и к началу US Open дам свой ответ, – поделился Хачанов с Анной Чакветадзе в интервью для First & Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First & Red
logoГригор Димитров
logoATP
logoUS Open
logoИга Швентек
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoКарен Хачанов
logoАманда Анисимова
logoКоко Гауфф
logoБен Шелтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (WTA). Рыбакина сыграет с Мертенс, Александрова, Калинская, Соболенко, Киз, Швентек вышли в 4-й круг
9529 минут назад
Цинциннати (ATP). Синнер играет с Диалло, Фонсека – с Атманом, Фриц, Тиафу, Руне вышли в 4-й круг, Циципас выбыл
5931 минуту назадLive
Калинская в матче с Анисимовой третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
10вчера, 21:03
Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати
вчера, 20:44
Соболенко и Радукану провели 23-минутный гейм в Цинциннати
22вчера, 20:08
Петрова назвала самого стабильного российского теннисиста
1вчера, 19:36
Риндеркнешу стало плохо из-за жары во время матча с Оже-Альяссимом. Он снялся за два гейма до поражения
2вчера, 18:55Фото
Рублев о реванше за поражение от Тьена в Вашингтоне: «В этом матче я хотя бы играл»
2вчера, 17:52
Кафельников о жалобах игроков на двухнедельные «Мастерсы»: «Никто, кроме них, в этом не виноват»
6вчера, 17:20
Додиг стал капитаном сборной Хорватии в Кубке Дэвиса
вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото