Хачанов о фаворите US Open: «Синнер. Шелтон и Руне – темные лошадки»

Карен Хачанов назвал фаворитов US Open.

– Кого считаешь фаворитом US Open в одиночке у мужчин?

– Показательным турниром в какой-то степени будет Цинциннати. Потому что и [Карлос] Алькарас, и [Янник] Синнер снялись с Торонто, у них была вот эта смена покрытия с финала «Уимблдона», как сейчас матчи тут пройдут – вот Алькарас в том году не очень сыграл ни в Цинциннати, ни на US Open. [Новак] Джокович вообще не играет даже в Цинциннати. Наверное, пока Синнер остается.

– А кто темная лошадка? (указывает на Хачанова).

– Ну, я не люблю называть себя в числе фаворитов (улыбается). Я могу так считать, могу так чувствовать, но говорить об этом не хочу

Опять же, [Бен] Шелтон тот же. Кто еще... Мне кажется, какой-нибудь Руне тоже может быть. С ним никогда не знаешь – он может выдать нереальный теннис и с ним много кому может быть тяжело.

– А женский теннис ты смотришь?

– Смотрю. Я только за Ариной [Соболенко] слежу (улыбается).

– Она однозначный фаворит?

– Я ей столько комплиментов наговорил, а она, видишь, в итоге микст [на US Open] со мной не захотела играть.

– То есть ты все-таки хотел микст сыграть?

– Я не против был играть, но все вопросы к Арине. Она тогда уже договорилась с Григором [Димитровым], а когда Григор травмировался, к сожалению, на «Уимблдоне», они снялись. И она что-то думала, думала и, видимо, я недостаточно комплиментов ей сказал.

– А кто темная лошадка у девчонок? Кроме Арины никого не смотрел больше?

– Нет, почему, смотрел. Ну вот [Аманда] Анисимова вышла, например, в финал «Уимблдона» – можно сказать, тоже достаточно неожиданно. Она, понятное дело, играет сейчас в очень хороший теннис. Она в десятке сейчас, по-моему, или близко к десятке.

В итоге [Ига] Швентек выиграла, хотя я не ожидал, например, что она выиграет именно «Уимблдон». Я бы не сказал, что это ее лучшее покрытие. Если не называть топовых теннисисток... Надо посмотреть. Я рейтинг наизусть не помню, кто стоит там 12-й, 14-й, чтобы сказать, что она темная лошадка. Я не буду называть Коко Гауфф темной лошадкой – она фаворитка, я бы сказал, тоже, определенного рода.

Если брать кого-то, кто чуть ниже стоит, но может потенциально выиграть – не знаю, не скажу. Сложный вопрос, я буду думать и к началу US Open дам свой ответ, – поделился Хачанов с Анной Чакветадзе в интервью для First & Red.