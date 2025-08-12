Соболенко установила рекорд Открытой эры по количеству выигранных тай-брейков за сезон

Арина Соболенко вышла в четвертый круг тысячника в Цинциннати.

В трехсетовике с Эммой Радукану белоруска выиграла два тай-брейка – 7:6(3), 4:6, 7:6(5).

В этом сезоне на ее счету 18 выигранных тай-брейков – это рекорд Открытой эры для женского тура. Также она выиграла 16 подряд – тоже рекорд.

Два рекорда Соболенко, Калинская доминирует над топ-10. Главное из Цинциннати