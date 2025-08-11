Соболенко и Радукану провели 23-минутный гейм в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в четвертый круг тысячника в Цинциннати.

Она обыграла Эмму Радукану 7:6(3), 4:6, 7:6(5).

При счете 4:3 в решающем сете они провели гейм, который длился 23 минуты. Он остался за Радукану, в нем 13 раз был счет «ровно».

В итоге матч продолжался 3 часа 9 минут. Дальше Соболенко сыграет с Джессикой Бусас Манейро .