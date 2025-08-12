Радукану попросила убрать ребенка с трибун во время матча с Соболенко
Эмма Радукану попросила вывести ребенка с трибун в третьем круге в Цинциннати.
Это случилось во время 23-минутного гейма в решающем сете матча с Ариной Соболенко.
Радукану: «Так уже 10 минут».
Судья на вышке: «Это ребенок. Ты хочешь, чтобы я выгнала его со стадиона?».
Радукану: «Да».
Этот гейм Радукану в итоге выиграла, но проиграла матч 6:7(3), 6:4, 6:7(5).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
