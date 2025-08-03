Зверев о сборе с Надалем: «Не знаю, сколько раз он мне говорил, что я должен быть смелым»

Александр Зверев рассказал о тренировочном сборе с Рафаэлем Надалем.

Немец неделю тренировался с 22-кратным чемпионом «Больших шлемов» на Мальорке перед американской серией турниров.

«Было невероятно провести неделю на Мальорке. Мы с ним вместе ужинали до часу ночи – и в середине ужина он мог вскочить и показывать форхенды, показывать, над чем в технике я должен работать. Было невероятно видеть, как сильно он включен.

Не знаю, сколько раз он мне говорил, что я должен быть смелым. Он сказал, что в важные моменты я должен брать игру на себя. Я и сам это знаю, но было полезно это услышать от такого человека.

Он всегда мне говорил, что когда я агрессивен, со мной трудно что-то сделать, потому что я хорошо двигаюсь и могу из сложных позиций действовать агрессивно. Но когда я сдерживаюсь, то становлюсь уязвимым – и более одномерным».