Анисимова после поражения в финале «Уимблдона»: «Я выходила сегодня с мыслью: «Окей, я приму те ошибки, которые совершу». Может, это был не самый правильный настрой»

Аманда Анисимова прокомментировала разгромное поражение в финале «Уимблдона.

Она не смогла взять ни гейма у Иги Швентек.

– Можете описать, какими для вас были последние два часа? Вы прошли через многое в своей карьере. Поможет ли ваш взгляд на жизнь, что солнце все равно взойдет, справиться с этим?

– Конечно, с этим было тяжело смириться. Особенно во время матча и сразу после. Я не хотела, чтобы мой первый финал «Большого шлема». Думаю, я даже немного была в шоке после того, как все закончилось.

Но я сказала себе, что обязательно стану сильнее после этого. Непросто принять поражение с двумя баранками в финале «Шлема», но я могу рассматривать это как положительный момент и как мотивацию на будущее. Очевидно, что мне еще многое нужно сделать, чтобы спрогрессировать.

Мне кажется, последние две недели научили меня тому, что ты никогда не будешь идеальной. Каждый матч разный. Я ловила себя на том, что начинаю себя накручивать, когда смотрю на таких игроков, как Янник [Синнер] или Карлос [Алькарас], на которых я очень равняюсь. Они не делают простых ошибок и почти ничего не отдают соперникам.

Но я напоминала себе, что никто не идеален. Я выходила сегодня с мыслью: «Окей, я приму те ошибки, которые совершу». Может, это был не самый правильный настрой (улыбается). Но я думаю, что именно мой бойцовский дух довел меня до финала. Я не играла идеально. Были матчи, где мне было тяжело. Я не показывала свой максимум, но я оставалась сконцентрированной, боролась в определенные моменты, подбадривала себя, стараться не уходить в негатив. Это самое важное и именно это и привело меня в финал.

Моя мама очень многим пожертвовала. Она сделала все, что могла, и даже больше, чтобы я была сейчас здесь. И то же самое для моей сестры. Она была готова на все ради своих детей. Она самая самоотверженный человек, которого я когда-либо видела. Мне очень повезло, что я ее дочь. Я просто старалась отдать ей должное, как могла. Она значит для меня все и даже больше. В тот момент я не могла держать себя в руках, – сказала американка на пресс-конференции.

Твое лицо, когда не взяла ни гейма в финале «Большого шлема»