Анисимова, проигравшая в финале «Уимблдона» с двойной баранкой, заплакала на церемонии награждения

Аманда Анисимова заплакала во время церемонии награждения на «Уимблдоне».

Американка в финале не смогла взять у Иги Швентек ни одного гейма.

«Моя мама прилетела сюда сегодня утром, я бы точно не стояла здесь... (начинает плакать). На самом деле, мама вложила гораздо больше работы, чем я сама. Ребята, простите. Еще несколько слов... Моя мама – самый бескорыстный человек, которого я знаю. Она сделала все, чтобы я оказалась здесь, на этом этапе жизни.

Спасибо, что ты здесь и что нарушила суеверие насчет перелета. Это точно не причина моего сегодняшнего поражения. Я так счастлива, что могу разделить этот момент с тобой и что ты увидела это своими глазами. Я знаю, ты уже не так часто можешь смотреть мои матчи вживую, потому что так много делаешь для меня и моей сестры. И всегда делала. Я тебя очень люблю», – сказала Анисимова во время церемонии награждения.