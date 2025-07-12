Тэйлор Фриц: «Мне менее комфортно играть с Алькарасом, чем с Синнером из-за его непредсказуемости»

Тэйлор Фриц объяснил, почему ему тяжело играть с Карлосом Алькарасом.

Американец уступил ему в полуфинале «Уимблдона» (4:6, 7:5, 3:6, 6:7(6)).

«В первом сете я вышел, провел плохой первый гейм и сразу отдал подачу. К сожалению, так получалось оба последних раза, когда я играл с Карлосом. Это всегда плохо.

Я много смотрел игру Карлоса. По моему мнению, он подавал лучше, чем когда-либо. У меня не было ни одного шанса сделать обратный брейк. Во втором сете я делал ровно то, что хотел – как и в четвертом. Мне просто надо избегать моментов, когда мой уровень падает, а он этим пользуется, делает брейк и выходит вперед.

Честно говоря, несмотря на то, что Карлос потрясающе играет на траве, на этом покрытии мое большое преимущество над ним – скорость. Как только корты становятся медленнее и я больше не могу ему навредить, становится очень тяжело – хотя, думаю, он может сделать то же самое по отношению ко мне вне зависимости от того, насколько медленное покрытие.

Я думаю, что на грунте мне лучше удавались длинные розыгрыши и игра в целом с Янником [Синнером], потому что он играет немного более плоско, и это немного более предсказуемо. Он невероятен в игре с задней линии. А Карлос немного более непредсказуем в плане подрезок, выходов к сетке и дропшотов. У него очень много вариантов того, как он может сыграть.

Я также думаю, что когда Карлос крутит форхенд и играет кроссом, мяч сильно уходит в сторону, и это сложно. Янник больше играет по прямой. Для меня лично, наверное, проще справиться с плоским ударом, чем с мячом, который уходит от меня. Они вдвоем очень мощные, но, думаю, мне немного менее комфортно играть с Карлосом из-за его непредсказуемости.

Каждый раз, когда я играю с этими парнями, я узнаю многое о том, что мне нужно улучшить. Забегая вперед, я хочу продолжить работать над тем, что сделает меня сильнее и поможет с ними соревноваться. Потому что моя главная цель – выиграть «Большой шлем». Думаю, что для этого мне все же придется их обыграть – и это, очевидно, сложная задача», – заявил американец на пресс-конференции.