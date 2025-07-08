Фриц о том, что его девушка выложила заметку, в которой он ругал себя 4 года назад: «Я не хотел, чтобы она когда-то стала публичной»

Тэйлор Фриц прокомментировал выход в полуфинал «Уимблдона».

Пятая ракетка мира обыграл Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Ранее его девушка Морган Риддл выложила в соцести заметку Фрица, которую он написал после вылета в третьем круге «Уимблдона» в 2021-м: ««Никто в мире не разбазаривает потенциал жестче тебя. Ты такой охеренный, но стоишь 40-м в мире. Соберись уже #####».

– Вы когда-то сказали, что вам надо собраться. Насколько вы гордитесь собой, что вы это сделали и вышли сегодня в полуфинал?

– Тогда я видел, как опускаюсь в рейтинге. Я возвращался в тур после операции и чувствовал, что я играю не на том уровне, на котором должен.

Я немного... Я не хотел, чтобы эта заметка когда-то стала публичной (смеется). Я жаловался своей девушке, и она сказала и записать и взглянуть на это.

Я очень доволен тем, как повернулась моя карьера за последние четыре года. Я много над этим работал, и здорово сейчас видеть эти результаты, – сказал Фриц в интервью на корте.

Фриц превратился из вечного лузера в элиту – при помощи одной записки