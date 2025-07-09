Фриц о влиянии своей девушки на успехи в теннисе: «Мой прогресс как теннисиста с тех пор, как я с ней, очевиден»

Тэйлор Фриц рассказал о том, как девушка помогает ему прогрессировать.

Вчера пятая ракетка мира обыграл Карена Хачанова (6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4) и впервые вышел в полуфинал «Уимблдона».

Ранее его девушка Морган Риддл выложила в соцсеть заметку , которую он написал после вылета в третьем круге «Уимблдона» в 2021-м.

«Мой прогресс как теннисиста с тех пор, как я с ней, очевиден. Она мне очень помогает, играет ключевую роль в том, чтобы я сохранял концентрацию, мотивирует делать правильные вещи в каждый момент, следить за здоровьем. Иметь рядом человека, который направляет тебя в правильную сторону, – это великолепно», – сказал Фриц на пресс-конференции.

Фриц превратился из вечного лузера в элиту – при помощи одной записки