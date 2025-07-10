Надаль – Фоньини: «Поздравляю Фабио с отличной карьерой»

Рафаэль Надаль высказался о завершении карьеры Фабио Фоньини.

«Поздравляю Фабио с отличной карьерой. Желаю тебе всего наилучшего в будущем 👏🏻», – твитнул Надаль.

Надаль и Фоньини 18 раз встречались на профессиональном уровне. Счет личных встреч – 14:4 в пользу испанца.

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