Токио (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Носковой, Александрова – с Кенин, Рыбакина встретится с Мбоко, Бенчич – с Муховой
Екатерина Александрова сыграет с Софией Кенин в четвертьфинале в Токио.
Анна Калинская встретится с Линдой Носковой.
Сетка здесь.
Toray Pan Pacific Open Tennis
Токио, Япония
20 – 26 октября 2025
WTA 500
Призовой фонд – $1 064 510
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
