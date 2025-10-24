  • Спортс
  • Токио (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Носковой, Александрова – с Кенин, Рыбакина встретится с Мбоко, Бенчич – с Муховой
Токио (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Носковой, Александрова – с Кенин, Рыбакина встретится с Мбоко, Бенчич – с Муховой

Екатерина Александрова сыграет с Софией Кенин в четвертьфинале в Токио.

Анна Калинская встретится с Линдой Носковой.

Сетка здесь.

Toray Pan Pacific Open Tennis

Токио, Япония

20 – 26 октября 2025

WTA 500

Призовой фонд – $1 064 510

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
