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Фоньини объявил о завершении карьеры

Фабио Фоньини официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Фоньини – экс-девятая ракетка мира, за свою карьеру выиграл 9 титулов в одиночном разряде и одержал 426 побед на уровне тура.

Лучшим результатом 38-летнего итальянца на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2011 году. В парном разряде он стал чемпионом Australian Open в 2015 году.

За карьеру Фоньини заработал $18 996 017 призовых.

Последним матчем в карьере Фабио стало пятисетовое противостояние с Карлосом Алькарасом в первом раунде «Уимблдона»-2025 (5:7, 7:6(5), 5:7, 6:2, 1:6).

«Это официально: я прощаюсь со всеми. Как вы знаете, я уже думал об этом… Мне кажется, это лучший день, чтобы попрощаться с теннисом», – сказал Фоньини на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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