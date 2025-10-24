  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о прогрессе Коболли: «Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей»
0

Синнер о прогрессе Коболли: «Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей»

Янник Синнер поддержал Флавио Коболли после очного матча на турнире в Вене .

Он обыграл 22-ю ракетку мира 6:2, 7:6(4) и продолжает защиту титула.

– Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей. Флавио – один из немногих итальянцев, с кем я раньше не встречался. Великолепный талант, отличный соперник. Временами мы оба показывали потрясающий теннис. Во втором сете у меня были шансы [закончить до тай-брейка], но я ими не воспользовался. Старался оставаться в моменте, играть с правильным настроем, и я очень доволен сегодняшним матчем. Желаю Флавио удачи в оставшейся части сезона.

– Вчерашний вечер был просто потрясающим. Насколько ты доволен своим уровнем? И есть ли ощущение, что сейчас уверен в себе как никогда?

– Ну не знаю (улыбается). Несмотря на молодость, у меня уже было много отличных моментов. Я никогда ничего не воспринимаю как должное. Рад быть здесь, рад показывать свой лучший теннис. Каждый день непростой. Я очень рад – посмотрим, что будет в пятницу, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
вчера, 21:05
Главные новости
Стэн Вавринка: «Люди со стороны рассуждают: «Ему 40 лет, зачем он продолжает?» Но страсть не имеет возраста»
10 минут назад
Токио (WTA). Бенчич играет с Муховой, Рыбакина вышла в 1/2 финала, Александрова выбыла, Калинская снялась
37 минут назадLive
Гуанчжоу (WTA). Лю играет с Зайдель, Ли встретится с Коччаретто, Волынец – с Чжан Шуай, Сан вышла в полуфинал
сегодня, 07:10Live
Александрова упустила четыре матчбола в четвертьфинале в Токио
сегодня, 07:01
Калинская снялась с четвертьфинала в Токио из-за проблем с поясницей
сегодня, 06:28
Рыбакина обошла Мирру Андрееву и последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA
сегодня, 04:15
Вена (ATP). Музетти, Синнер, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 22:05
Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
вчера, 21:05
Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»
вчера, 20:30
Эмбер шестой раз обыграл соперника из топ-5
вчера, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25