Синнер о прогрессе Коболли: «Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей»

Янник Синнер поддержал Флавио Коболли после очного матча на турнире в Вене .

Он обыграл 22-ю ракетку мира 6:2, 7:6(4) и продолжает защиту титула.

– Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей. Флавио – один из немногих итальянцев, с кем я раньше не встречался. Великолепный талант, отличный соперник. Временами мы оба показывали потрясающий теннис. Во втором сете у меня были шансы [закончить до тай-брейка], но я ими не воспользовался. Старался оставаться в моменте, играть с правильным настроем, и я очень доволен сегодняшним матчем. Желаю Флавио удачи в оставшейся части сезона.

– Вчерашний вечер был просто потрясающим. Насколько ты доволен своим уровнем? И есть ли ощущение, что сейчас уверен в себе как никогда?

– Ну не знаю (улыбается) . Несмотря на молодость, у меня уже было много отличных моментов. Я никогда ничего не воспринимаю как должное. Рад быть здесь, рад показывать свой лучший теннис. Каждый день непростой. Я очень рад – посмотрим, что будет в пятницу, – сказал Синнер в интервью на корте.