Стэн Вавринка: «Люди со стороны рассуждают: «Ему 40 лет, зачем он продолжает?» Но страсть не имеет возраста»

Стэн Вавринка остался доволен своей игрой в матче с Каспером Руудом в Базеле.

40-летний швейцарец во втором круге проиграл 11-й ракетке мира со счетом 4:6, 6:7(5).

«Я рад, что смог показать хороший уровень. Если я продолжаю играть, значит, чувствую, что все еще способен обыгрывать многих. Люди со стороны рассуждают: «Ему 40 лет, он 150-й в мире, а когда-то выигрывал «Шлемы». Зачем он продолжает? Зачем играет на «Челленджерах?» Но страсть не имеет возраста. Когда ты все еще можешь испытывать эти эмоции, то должен проживать их снова», – сказал Вавринка .