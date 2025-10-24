Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
Янник Синнер обыграл Флавио Коболли во втором круге в Вене – 6:2, 7:6(4).
Победа над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд – на турнире в Вене.
Кроме того, Синнер продлил победную серию в матчах с соотечественниками. Он выиграл все 17 матчей против итальянцев на уровне ATP.
Теперь Синнер сыграет с Александром Бубликом, у которого ведет в личке 5:2.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
