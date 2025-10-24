Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников

Янник Синнер обыграл Флавио Коболли во втором круге в Вене – 6:2, 7:6(4).

Победа над Коболли стала для него 18-й подряд на крытых хардовых кортах и седьмой подряд – на турнире в Вене.

Кроме того, Синнер продлил победную серию в матчах с соотечественниками. Он выиграл все 17 матчей против итальянцев на уровне ATP .

Теперь Синнер сыграет с Александром Бубликом , у которого ведет в личке 5:2.