Рыбакина обошла Мирру Андрееву и последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Елена Рыбакина обошла Мирру Андрееву в борьбе за итоговый турнир WTA.
За счет победы над Викторией Мбоко и выхода в 1/2 финала турнира в Токио представительница Казахстана поднялась выше Андреевой в чемпионской гонке.
Она забрала последнюю путевку на итоговый турнир.
Таким образом, в Эр-Рияде сыграют:
● Ига Швентек;
● Коко Гауфф;
● Мэдисон Киз;
Итоговый начнется 1 ноября.
