Рыбакина обошла Мирру Андрееву и последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Елена Рыбакина обошла Мирру Андрееву в борьбе за итоговый турнир WTA.

За счет победы над Викторией Мбоко и выхода в 1/2 финала турнира в Токио представительница Казахстана поднялась выше Андреевой в чемпионской гонке.

Она забрала последнюю путевку на итоговый турнир.

Таким образом, в Эр-Рияде сыграют:

● Арина Соболенко ;

● Ига Швентек ;

● Коко Гауфф ;

● Аманда Анисимова ;

● Джессика Пегула ;

● Мэдисон Киз ;

● Жасмин Паолини ;

● Елена Рыбакина .

Итоговый начнется 1 ноября.