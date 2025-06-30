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Фоньини плакал в раздевалке после матча с Алькарасом: «Не ожидал, что сыграю с ним пять сетов»

Фабио Фоньини плакал в раздевалке после матча с Карлосом Алькарасом.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после поражения в первом круге «Уимблдона».

– Что вы чувствовали, когда Карлос указал на вас, чтобы зрители аплодировали после матча?

– Если честно, меня переполняли эмоции. Плакал в раздевалке. Не ожидал, что сыграю с ним пять сетов. Приехал сюда без особых ожиданий – после травмы в начале года играл слабо, редко побеждал. Но лучшего способа провести матч на этом корте с таким выдающимся чемпионом не придумать. Я очень уважаю Карлоса и его команду.

– У вас потрясающая карьера, вы играли против Большой тройки...

– К сожалению, да (смеется)

– Как сравнить игру с Карлосом и теми игроками?

– Оглядываясь на свою карьеру, могу сказать, что доволен. Я играл со всей страстью, все это знают. Повезло провести 15 лет с Большой тройкой, Энди [Марреем] и другими легендами тенниса. Потом мне выпала возможность дважды сыграть с Карлосом и один раз с Янником [Синнером]. Как уже говорил, испытываю смешанные чувства. Трудно подобрать слова – эмоции переполняют, в голове всплывают образы. Думаю, через пару дней смогу сказать больше, – сказал Фоньини на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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