2

Александрова упустила четыре матчбола в четвертьфинале в Токио

Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал пятисотника в Токио.

Она проиграла Софии Кенин 0:6, 6:2, 6:7(3). По ходу матча ее беспокоила травма мышц живота.

В решающем сете россиянка упустила четыре матчбола: три при счете 5:2 и еще один при 5:3.

Кенин второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 и второй год подряд вышла в полуфинал в Токио. 

За выход в финал американка сыграет с Белиндой Бенчич или Каролиной Муховой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoСофия Кенин
logoЕкатерина Александрова
logoWTA
logoToray Pan Pacific Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стэн Вавринка: «Люди со стороны рассуждают: «Ему 40 лет, зачем он продолжает?» Но страсть не имеет возраста»
15 минут назад
Токио (WTA). Бенчич играет с Муховой, Рыбакина вышла в 1/2 финала, Александрова выбыла, Калинская снялась
42 минуты назадLive
Синнер о прогрессе Коболли: «Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей»
сегодня, 07:41
Гуанчжоу (WTA). Лю играет с Зайдель, Ли встретится с Коччаретто, Волынец – с Чжан Шуай, Сан вышла в полуфинал
сегодня, 07:10Live
Калинская снялась с четвертьфинала в Токио из-за проблем с поясницей
сегодня, 06:28
Рыбакина обошла Мирру Андрееву и последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA
сегодня, 04:15
Вена (ATP). Музетти, Синнер, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 22:05
Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
вчера, 21:05
Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»
вчера, 20:30
Эмбер шестой раз обыграл соперника из топ-5
вчера, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25