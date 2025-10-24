Александрова упустила четыре матчбола в четвертьфинале в Токио
Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал пятисотника в Токио.
Она проиграла Софии Кенин 0:6, 6:2, 6:7(3). По ходу матча ее беспокоила травма мышц живота.
В решающем сете россиянка упустила четыре матчбола: три при счете 5:2 и еще один при 5:3.
Кенин второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 и второй год подряд вышла в полуфинал в Токио.
За выход в финал американка сыграет с Белиндой Бенчич или Каролиной Муховой.
