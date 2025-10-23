  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»
1

Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»

Корентен Муте оценил победу над Даниилом Медведевым во втором круге в Вене.

Он обыграл 14-ю ракетку мира 7:6(3), 6:4 и прервал его пятиматчевую беспроигрышную серию. На прошлой неделе они разыграли титул в Алматы – победил Медведев.

«Он такой классный игрок, и я знал, что будет напряженно. Я тяжело добирался сюда из Алматы. Долгий перелет, джетлаг и большой финал [в воскресенье] – восстановиться было непросто.

Я более чем доволен своим выступлением. Сегодня я играл очень агрессивно. Условия везде разные, но играть против Даниила – это всегда очень, очень сложно», – сказал Муте после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoДаниил Медведев
logoКорентен Муте
logoATP
logoErste Bank Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»
сегодня, 16:52Фото
Муте прервал пятиматчевую серию побед Медведева. На прошлой неделе он уступил ему в финале в Алматы
сегодня, 16:17
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). 1/4 финала. Ли сыграет с Коччаретто, Волынец – с Чжан Шуай
5 минут назад
Токио (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Носковой, Александрова – с Кенин, Рыбакина встретится с Мбоко, Бенчич – с Муховой
10 минут назад
Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
45 минут назад
Вена (ATP). Музетти играет с Этчеверри, Синнер, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
сегодня, 18:15Live
Эмбер шестой раз обыграл соперника из топ-5
сегодня, 19:52
Базель (ATP). Рууд обыграл Вавринку, Оже-Альяссим, Давидович-Фокина, Фонсека, Шаповалов вышли в 1/4 финала, Фриц, Шелтон выбыли
сегодня, 19:35
Зверев выиграл 50-й матч в сезоне
сегодня, 19:08
Гауфф – 10-я в рейтинге самых востребованных спортсменов 2025 года ﻿по версии SportsPro, Хэмилтон – 1-й, Байлс – 2-я, Карри – 4-й, Роналду – 5-й, Леброн – 8-й
сегодня, 18:25
Квитова ждет второго ребенка
сегодня, 17:08Фото
Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»
сегодня, 16:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25