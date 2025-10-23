Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»

Корентен Муте оценил победу над Даниилом Медведевым во втором круге в Вене.

Он обыграл 14-ю ракетку мира 7:6(3), 6:4 и прервал его пятиматчевую беспроигрышную серию. На прошлой неделе они разыграли титул в Алматы – победил Медведев .

«Он такой классный игрок, и я знал, что будет напряженно. Я тяжело добирался сюда из Алматы. Долгий перелет, джетлаг и большой финал [в воскресенье] – восстановиться было непросто.

Я более чем доволен своим выступлением. Сегодня я играл очень агрессивно. Условия везде разные, но играть против Даниила – это всегда очень, очень сложно», – сказал Муте после матча.