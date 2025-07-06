Кириос станет ведущим реалити-шоу про пиклбол на OnlyFans

Ник Кириос будет ведущим реалити-шоу Smash City на платформе OnlyFans.

В нем восемь контентмейкеров будут играть в пиклбол за главный приз – 20 000 долларов.

OnlyFans обещает, что шоу будет предлагать «контент, подходящий для просмотра на рабочем месте».

В мае Кириос расстался с инфлюенсером Костин Хатци, с которой встречался четыре года.