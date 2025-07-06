Кириос станет ведущим реалити-шоу про пиклбол на OnlyFans
Ник Кириос будет ведущим реалити-шоу Smash City на платформе OnlyFans.
В нем восемь контентмейкеров будут играть в пиклбол за главный приз – 20 000 долларов.
OnlyFans обещает, что шоу будет предлагать «контент, подходящий для просмотра на рабочем месте».
В мае Кириос расстался с инфлюенсером Костин Хатци, с которой встречался четыре года.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thenightly.com.au
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