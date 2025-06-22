Кириос о том, что BBC не переподписал с ним контракт на освещение «Уимблдона»: «Печально, но скорее это их потеря, чем моя»

Ник Кириос высказался о том, что BBC отказался от его услуг в роли комментатора.

В прошлом году австралиец комментировал «Уимблдон» на этом телеканале.

«Я знаю, что я отличный комментатор. 20 лет я жил этой игрой, изучал ее. А еще я считаю, что теннису нужны комментаторы, которые говорят то, что не каждый осмелится сказать.

Это печально, но скорее это их потеря, чем моя. Я знаю, что они пригласили Криса Юбенкса (108-ю ракетку мира, который в 2023-м стоял в топ-30 – Спортс’’), но он не обыгрывал величайших. Когда у тебя есть человек, который побеждал Федерера, Надаля, Маррея и Джоковича и обладает уникальными знаниями, странно не использовать его, чтобы он делился мыслями с поклонниками тенниса».

Напомним, ранее Кириос снялся с «Уимблдона» из-за травмы.