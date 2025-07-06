«Это просто идеальное сочетание вкусов». Швентек рассказала, что любит есть пасту с клубникой

Ига Швентек любит есть пасту с клубникой и йогуртом.

Об этом она рассказала в интервью на корте после выхода в четвертый круг «Уимблдона».

На пресс-конференции Швентек переспросили, не шутила ли она: «Да что тут такого? Все должны это попробовать (улыбается) . Думаю, дети летом часто так едят. Не знаю, это просто идеальное сочетание вкусов.

Где вкуснее клубника – в Польше или тут? Думаю, в Польше. У нас лучше климат. Наверное, теперь «Уимблдон» запретит мне отвечать на такие вопросы (улыбается) .

Нет, здесь клубника тоже отличная, просто другая. Но тоже классная».

6 наших в 1/8 финала, Швентек поела макарон с клубникой. Главное в субботу на «Уимблдоне»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе