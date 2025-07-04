Швентек об Оскаре Пиастри: «Я знаю, что он болеет за меня – он сказал это после одного турнира»

Ига Швентек рассказала, что за нее болеет пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

– Вы знакомы с Оскаром Пиастри? Вы поздравляете друг друга в соцсетях.

– Мы знакомы только в инстаграме (улыбается). Я знаю, что он болеет за меня – он сказал это после одного турнира. Так что я просто делаю то же самое (смеется). Он кажется отличным парнем, так что почему нет?

– Вы следите за «Формулой»-1?

– Не за каждой гонкой, но обычно я знаю, если происходит что-то интересное. Мне кажется, что сейчас сложно не следить за «Ф-1» – с точки зрения пиара этот спорт очень далеко ушел, поэтому все знают, что происходит. И смотреть очень интересно.

– Хотели бы вы, чтобы теннис, женский тур так же себя рекламировали?

– Думаю, здесь все немного иначе, чуть сложнее. Потому что у нас очень много игроков, которые могут выиграть турнир – одну неделю хорошо играет один человек, другую другой. А в «Формуле-1» всего 20 гонщиков – так что создать вокруг них фанбазу проще.