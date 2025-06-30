Циципас снялся после двух сетов в первом круге «Уимблдона». Его беспокоила спина
Стефанос Циципас не доиграл стартовый матч «Уимблдона» против Валентена Ройе.
Он снялся перед третьим сетом при счете 3:6, 2:6. По ходу игры грека беспокоила травма спины.
В этом сезоне Циципас выиграл лишь один матч на турнирах «Большого шлема» – против Томаса Мартина Этчеверри на «Ролан Гаррос».
Дальше Ройе сыграет с Адриано Маннарино.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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