Циципас снялся после двух сетов в первом круге «Уимблдона». Его беспокоила спина

Стефанос Циципас не доиграл стартовый матч «Уимблдона» против Валентена Ройе.

Он снялся перед третьим сетом при счете 3:6, 2:6. По ходу игры грека беспокоила травма спины.

В этом сезоне Циципас выиграл лишь один матч на турнирах «Большого шлема» – против Томаса Мартина Этчеверри на «Ролан Гаррос».

Дальше Ройе сыграет с Адриано Маннарино .