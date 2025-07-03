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Швентек после выхода в третий круг «Уимблдона»: «Неделя в Бад-Хомбурге позитивно сказалась на моей уверенности»

Ига Швентек поделилась эмоциями от победы над Кэти Макнелли.

Она обыграла американку 5:7, 6:2, 6:1 и вышла в третий круг «Уимблдона».

– Ваша уверенность возвращается на прежний уровень?

– Да, в Бад-Хомбурге получилось сыграть на стабильном уровне. Это позитивно сказалось на моей уверенности. Но корты здесь совсем другие, тяжело адаптироваться – особенно когда тренировочные за две недели уже износились, а на этом красавчике играют пару часов в день (смеется). Просто стараюсь привыкнуть и чувствовать себя тут так же уверенно, как там.

– Как ваша коллекция полотенец?

– Ну… не знаю. Теперь, когда за мной все следят, это уже не так весело. Приходится быть осторожнее (смеется). Это одна из причин, почему мы приезжаем на «Уимблдон», – сказала Швентек в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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