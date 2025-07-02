Рахимова о матче с Паолини: «Представляла, что играю с обычной теннисисткой, а не с одной из лучших в мире»

Камилла Рахимова поделилась эмоциями от победы над Жасмин Паолини на «Уимблдоне».

Она обыграла пятую ракетку мира 4:6, 6:4, 6:4 и вышла в третий круг

– Вы впервые в карьере вышли в третий круг «Уимблдона». Что это для вас значит?

– Думаю, я заслужила эту победу. Я очень много работала ради этого, очень рада выйти в третий круг и с нетерпением жду следующего матча.

– Как вам удалось вернуться в игру после проигрыша первого сета?

– Было непросто, я отдала подачу [в первом сете], но поняла, что если во втором сете начну играть с первого же мяча, то шансы могут появиться.

– Вы в третьем круге, а многие сеяные уже выбыли. Как смотрите на такие изменения в сетке?

– Я стараюсь не думать о соперницах, а концентрироваться на своем теннисе. Просто представляю, что играю с обычной теннисисткой, а не с одной из лучших в мире. Сегодня этот подход сработал, – сказала Рахимова в интервью на корте.

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