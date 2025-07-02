Паолини о поражении от Рахимовой: «Все еще думаю о втором сете – точно могла сыграть лучше»

Жасмин Паолини прокомментировала поражение от Камиллы Рахимовой на «Уимблдоне».

Она уступила россиянке 6:4, 4:6, 4:6 и не смогла выйти в третий круг.

– Это был сложный матч. Все еще думаю о втором сете – точно могла сыграть лучше. Рахимова хорошо сыграла, но я способна на большее, особенно в плане концентрации. У меня не получалось стабильно держать внимание.

– У вас не получилось защитить очки за прошлогодний. Чувствуете, что теперь можете расслабиться и сосредоточиться на парном разряде?

– Сейчас чувствую усталость, и это тяжело принять. Последние два месяца были напряженными. Возможно, стоило пропустить первый старт после «Ролан Гаррос», чтобы отдохнуть. Но сейчас нет смысла об этом говорить. Хотелось продолжать борьбу, фокусироваться на каждом розыгрыше, но, как я уже сказала, концентрация меня подвела.

Цель на остаток сезона – немного перезагрузиться и стараться ментально держаться в каждом розыгрыше, – сказала Паолини на пресс-конференции.

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