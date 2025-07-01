Радукану перед матчем с Вондроушовой: «Сложно держать топ-уровень после победы на «Шлеме», но сейчас она в отличной форме»

Эмма Радукану поделилась настроем на матч с Маркетой Вондроушовой на «Уимблдоне».

– Она недавно победила в Берлине, обыграв топов на пути к титулу. Будет очень сложный матч. Вондроушова – чемпионка «Уимблдона», выдающийся игрок на траве и в целом на любом покрытии. Чтобы выиграть, мне нужно показать высокий уровень.

– Насколько вы знакомы с ее карьерой? Она тоже столкнулась с ранним успехом, давлением и травмами. Видите ли вы сходства между вами?

– Помню, как в юности смотрела ее финал на «Ролан Гаррос» (в 2019-м против Эшли Барти – Спортс’’). Тогда она тоже была молодой. Мне всегда казалось, что она на голову выше и далеко впереди меня.

У нее была операция на запястье, но она вернулась и выиграла «Уимблдон» – это невероятно. Она очень талантливая теннисистка. Мы играли с ней в начале года в Абу-Даби – знаю, что с ней тяжело. Сложно держать топ-уровень после победы на «Шлеме», но сейчас она в отличной форме, – сказала Радукану на пресс-конференции.