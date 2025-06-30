Вондроушова выиграла шестой матч подряд и вышла на Радукану

Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова выиграла шестой матч подряд.

Она победила 32-ю сеяную Маккартни Кесслер в первом круге британского «Большого шлема» – 6:1, 7:6(3).

Во втором сете чешка вела 5:1, но упустила преимущество и победила лишь на тай-брейке.

Неделю назад Вондроушова взяла титул в Берлине, а Кесслер – в Ноттингеме.

Следующей соперницей экс-шестой ракетки мира будет Эмма Радукану .