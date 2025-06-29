Весна Долонц: «Джоковича воспринимают не так позитивно из-за тех вещей, которые за ним закрепились. Он все время идет против системы»

Весна Долонц высказалась о том, как в мире воспринимают Новак Джоковича.

– Вы сказали, что в Сербии пристальное внимание к спорту, и вас узнавали на улицах. А Джокович тогда для сербов – бог?

– Да. Бог, икона. Он – все.

– Вы с ним никогда не общались?

– Нет. Если из мужской команды общалась с Типсаревичем, Троицки, то с Джоковичем не пришлось. Просто на «Шлемах» пересекались, но не более того. Хотя людей из его команды знала.

– Новак часто говорит, что если бы он был не сербом, то его величие было бы другим и его воспринимали бы, как Надаля или Федерера. Согласны с этим?

– Не совсем. Мне кажется, что его воспринимают не так позитивно, не потому что он серб, а из-за тех вещей, которые за ним закрепились. В самом начале его карьеры первым неприятным осадком было то, что многие спортсмены жаловались на его симуляции – вечно что-то болит, травмы и так далее. Помните, как много было гневных интервью его соперников? У людей сложилось неправильное впечатление. Затем эти вещи ушли. Возможно, поработал над своим поведением.

Новак все время идет немного против системы. Допускает политические высказывания в интервью. Например, говорил про бомбежку Белграда и что никогда этого не простит. Или как после матча на камере написал комментарий про Косово. Затем создал свою лигу, опять пойдя против системы. Плюс история с вакцинацией. Или когда во время пандемии он организовал турнир и пригласил игроков, которые заразились. Вот это все вместе играет роль. Из-за этого у него периодически и возникают ощущения , что его меньше любят, чем Надаля и Федерера.

– Если бы он был швейцарцем, то это вряд ли что-то изменило бы?

– Мне кажется, да. Например, Ника Кириоса многие не любят за его высказывания. Его не особо спасает тот факт, что он австралиец.

– Часто, когда выбирают величайшего, то рассматривают Федерера или Надаля...

– Я бы с этим поспорила. Надаль величайший на «Ролан Гаррос», король грунта. Не зря же оставили его отпечаток на корте в Париже. Таких спортсменов больше не будет. Федерер – это икона стиля, искусство в ударах, балет, самое красивое, что может быть в теннисе. А Джокович – великий спортсмен. Он выиграл абсолютно все. Осталось только 25-й турнир «Большого шлема» взять, тогда все точки над i будут расставлены, – сказала экс-84-я ракетка мира в интервью «Спорт-Экспрессу».

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