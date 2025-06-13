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Новак Джокович об отношении болельщиков: «Меня никогда не любили так, как любили Федерера и Надаля. Я чувствовал себя нежеланным ребенком»

Новак Джокович рассказал, почему его любят меньше остальной Большой тройки.

«Конечно, я совершал много ошибок. И тем не менее я всегда старался жить искренне, с добрыми намерениями и быть самим собой.

Меня никогда не любили так, как любили Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, потому что меня не должно было быть. Я был маленьким мальчиком, я пришел третьим и заявил, что буду первой ракеткой мира... Многим людям это не понравилось.

Я притворялся, но все равно чувствовал себя нежеланным ребенком. Я спрашивал себя: почему все так? Это меня ранило. Потом я подумал, что болельщики меня примут, если я буду вести себя иначе. Но это тоже не сработало.

То, что я считаю кого-то главными соперниками, не означает, что я желаю им зла, ненавижу их или хочу сделать что-то еще на корте, чтобы их обыграть. Мы сражаемся за победу, и выигрывает лучший.

Я всегда уважал и Надаля, и Федерера. Я не сказал о них ни одного плохого слова – и никогда не скажу. Я на них равнялся, и делаю это до сих пор. Но я всегда лучше ладил с Надалем».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.20min.ch
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